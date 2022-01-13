Після надання нового статусу Україна могла б отримувати масштабнішу допомогу, зазначив експерт.

В США анонсований республіканцями законопроект про оголошення України країною "НАТО+" – це продовження "гри" американців з росіянами.

Республіканці хочуть показати свою активність, розповів "Апострофу" дипломат Костянтин Грищенко.

Співбесідник зазначив, що після отримання статусу держави "НАТО+" Україна могла б отримувати масштабну допомогу, але її можна надавати й без такого нововведення.

"…Щодо законопроекту про надання Україні статусу "НАТО+", то для того, щоб надавати допомогу, нам абсолютно необов'язково надавати будь-який статус. Тобто це продовження американцями гри з росіянами: "Коли ви ставите питання так – ми поставимо так", – заявив експерт.

Читайте такожНова допомога Україні від США: західні ЗМІ дізналися, що "світить" КиєвуРаніше стало відомо, що в США республіканці Сенату хочуть внести на розгляд законопроект, в якому передбачається оголошення України країною "НАТО+". В проекті закону також передбачена перевірка доцільності оголошення Росії країною, яка спонсорує тероризм.

Влада Росії вимагала, щоб НАТО гарантувало, що Україна не стане членом Альянсу. Також у РФ хотіли, щоб НАТО відмовилося від будь-якої діяльності на українській території.

Між представниками НАТО і Росії відбулася зустріч, в ході якої в Альянсі підтвердили, що продовжать вести політику "відкритих дверей".

В НАТО не раз заявляли, що РФ не має права заважати вступу України в Альянс.

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