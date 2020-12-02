Документ має підвищити рівень соціального захисту дітей, батьки яких загинули, зникли безвісти чи померли, захищаючи Україну.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, яким передбачається безкоштовне харчування в закладах освіти для дітей, один з батьків яких загинув чи пропав безвісти під час війни на Донбасі.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, документ має підвищити рівень соціального захисту дітей, батьки яких загинули, зникли безвісти чи померли, захищаючи суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України.

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Закон закріплює загальнообов’язкову норму, згідно з якою органи державної влади та місцевого самоврядування, у підпорядкуванні яких перебувають державні та комунальні заклади дошкільної, загальної середньої, професійної чи фахової передвищої освіти, мають забезпечувати безоплатним харчуванням дітей загиблих героїв.

Безкоштовне харчування для дітей загиблих бійці: що відомо

5 листопада Верховна Рада ухвалила відповідний законопроект.

Додаткова потреба для забезпечення харчуванням 2 тис. 709 дітей (за даними Міністерства у справах ветеранів станом на 15 травня 2020 року) становить 10 млн 467 тис. 576 грн, виходячи з розрахунків: орієнтовна вартість одного харчування на одну дитину становить 23 грн; за вирахуванням канікул, навчання здійснюється протягом 8 місяців (в середньому, 21 день на місяць).

Закон набирає чинності 1 січня 2021 року.

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Автор: Костянтин Гончаров