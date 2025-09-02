Ще певний час Україні доведеться пожити у повній бойовій готовності, кажуть в керівництві держави.

Після закінчення активних бойових дій режим мобілізації в Україні триватиме ще певний час, доки ситуація не дозволить відмовитися від примусового набору людей у військо. Про це в інтерв'ю "Суспільному" заявив заступник керівника Офісу президента України, а до листопада 2024-го командир 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Павло Паліса.

"Протягом певного часу цей процес іще триватиме, тому що нам все одно, як би ми не хотіли, потрібно підтримувати на належному рівні міру готовності Збройних сил виконувати першочергові завдання", – заявив він.

За словами Паліси, так само не варто сподіватися на швидку демобілізацію всіх, хто боронить Україну з 2022 року.

"Тому що мають бути люди, які прийдуть їм на заміну. Для того, щоб у решті України життя мало такий вигляд, який воно має хоча б зараз", – зауважив він.

Як саме вирішувати питання демобілізації тих, хто давно на неї заслуговує, – "тут робота триває", каже Паліса. Разом з тим він наголосив, що "у вічне рабство" нікого не хочуть заганяти.

"Навпаки, ми намагаємося вирішити це питання так, щоб не нашкодити обороноздатності. Думаю, незабаром і Міністерство оборони, і Генштаб представлять свій план", – додав представник ОП.

Мобілізація в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, з 1 вересня працівники ТЦК зобов’язані носити бодікамери під час виконання службових обов’язків, як це вже давно роблять патрульні поліцейські. За задумом це має зменшити кількість зловживань та полегшити розслідування у випадку конфліктних ситуацій.

Однак нардепка Анна Скороход висловила сумнів, що бодікамери істотно вплинуть на так звану бусифікацію. Вона зауважила, що у випадку порушення прав військовозобов’язаних працівникам ТЦК найчастіше загрожує проста догана, яка не має жодних реальних наслідків.

