Помер колишній прес-секретар голови Народного Руху України, Героя України, народного депутата кількох скликань В'ячеслава Чорновола Дмитро Понамарчук.
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила колишня дружина Понамарчука Олена Бондаренко.
"Сьогодні уночі помер батько мого сина - Дмитро Понамарчук. Не висловлюйте співчуття мені, під час тривалої хвороби Дмитра його доглядав Славко", - йдеться у її дописі від 12 березня.
Довідка УНІАН. Чорновіл загинув внаслідок автокатастрофи на трасі Бориспіль - Золотоноша 25 березня 1999 року.
Чорновіл та його водій Євген Павлов загинули на місці, прес-секретар Чорновола Дмитро Понамарчук був госпіталізований з тяжкими травмами.
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