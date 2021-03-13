Дмитро Понамарчук перебував в автомобілі разом з В’ячеславом Чорноволом під час ДТП, внаслідок якої загинув політик.

Помер колишній прес-секретар голови Народного Руху України, Героя України, народного депутата кількох скликань В'ячеслава Чорновола Дмитро Понамарчук.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила колишня дружина Понамарчука Олена Бондаренко.

"Сьогодні уночі помер батько мого сина - Дмитро Понамарчук. Не висловлюйте співчуття мені, під час тривалої хвороби Дмитра його доглядав Славко", - йдеться у її дописі від 12 березня.

Довідка УНІАН. Чорновіл загинув внаслідок автокатастрофи на трасі Бориспіль - Золотоноша 25 березня 1999 року.

Чорновіл та його водій Євген Павлов загинули на місці, прес-секретар Чорновола Дмитро Понамарчук був госпіталізований з тяжкими травмами.

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Автор: Тетяна Поляковська