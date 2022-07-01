Вантажний транспорт відплив з Бердянська.

В Туреччину прибуло судно Zhibek Zholy з тимчасово окупованого Бердянська. Найімовірніше, на його борту знаходиться вкрадене українське зерно, яке РФ намагається продати.

Відповідною інформацією поділився посол України в Туреччині Василь Боднар на своїй сторінці на Facebook.

"У порт Карасу зайшов корабель Zhibek Zholy з окупованого Бердянська. На підставі листа Офісу Генпрокурора звернулися до турецької сторони вжити невідкладних заходів. Маємо добру комунікацію і тісну співпрацю з органами влади ТР. Переконаний, що прийняті рішення упередять спроби порушення суверенітету України", — написав Боднар.

Що саме знаходиться на борту Zhibek Zholy, не уточнюється, але це, найімовірніше, вкрадене зерно. В кінці червня окупанти розміновували акваторії порту Бердянська для вивезення української продукції.

А 8 червня Боднар розповідав про реалізацію вкраденого зерна Туреччині. Росія перевозить його в Крим, потім — в свої порти, а звідти транспортує з підробленими документами на продаж.

Крадіжка зерна з України: що варто знати про злочини РФ

За інформацією українських чиновників, Росія поцупила до 500 000 тонн української пшениці на суму 100 мільйонів доларів з моменту російського вторгнення в лютому. Велика частина цього вантажу була доставлена вантажівками в порти в окупованому Криму, а потім перевезена суднами, в тому числі тими, що знаходяться під західними санкціями.

Зараз Туреччина працює над планом з безпечного вивезення українського зерна. У країні утворили операційний центр для виконання цього завдання, однак на організацію коридору в Чорному морі знадобиться ще 3-4 тижні.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган 1 липня анонсував нові переговори з президентами України і Росії — Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним відповідно. Головною темою буде продовольча криза.

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