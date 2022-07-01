Три БПЛА будуть передані Україні найближчим часом.

У Туреччині завершується підготовка трьох ударних безпілотників Bayraktar TB2, які компанія-виробник вирішила передати ЗСУ безкоштовно.

Про це повідомив посол України у Туреччині Василь Боднар у Twitter.

"Завершується підготовка трьох літаків Bayraktar TВ2 для безкоштовного постачання до України у рамках кампанії "Народний Байрактар". Особисто подякував @BaykarTech за цю неймовірну підтримку", - повідомив український посол.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня турецька компанія Baykar вирішила безкоштовно передати три ударних безпілотники Bayraktar для ЗСУ, на купівлю яких збирав благодійний фонд шоумена та волонтера Сергія Притули. У компанії заявили, що знають про зібрані українцями кошти, але "Baykar не прийматиме облату за ТВ2 і безкоштовно відправить 3 БПЛА на український фронт".

А 28 червня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що завод Baykar найближчим часом буде зосереджений тільки на замовленнях України. Він додав, що одним з найбільших покупців ударних дронів "Байрактар"стала Україна - Міноборони вже прийняло на озброєння до півсотні "пташок".

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