Соцзаклад відкрито на лівому березі, але адреса не розголошується з метою безпеки людей, які в ньому будуть перебувати.

На Лівому березі Києва відкрили другу кімнату кризового реагування для постраждалих від домашнього та гендерно обумовленого насильства.

Читайте такожУ Херсоні поліцейські врятували жінку від самогубства: витягли із зашморгуЯк повідомляє Київська міська держадміністрація, створення другої кімнати стало можливим завдяки співпраці міста, міжнародних організацій та приватного бізнесу. Ремонт був зроблений на кошти меценатів, а меблі закуповував Фонд народонаселення.

За словами заступника голови КМДА Марини Хонди, адреса "кризової кімнати" не розголошується з метою безпеки людей, які в ній будуть перебувати.

"Якщо ви стали жертвою насильства і потребуєте послуг "кризової кімнати", то потрібно звертатися в поліцію або на "гарячу лінію" 15-00 зі стаціонарного телефону або 272-15-00 - з мобільного", - повідомила вона.

Хонда зазначила, що перша "кризова кімната" була відкрита менш як рік тому.

"Першу ми відкрили в травні. Її послугами скористалася 51 особа, з них 28 жінок і 23 дитини. Така установа на Лівому березі Києва дуже потрібна, враховуючи, що населення трьох лівобережних районів більше за чисельністю, ніж у більшості обласних центрів України. І з початку року в Дарницькому, Дніпровському та Деснянському районах зафіксовано майже 8 тисяч звернень щодо домашнього насильства", - прокоментувала Хонда.

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Автор: Інна Андаліцька