На Лівому березі Києва відкрили другу кімнату кризового реагування для постраждалих від домашнього та гендерно обумовленого насильства.
Читайте такожУ Херсоні поліцейські врятували жінку від самогубства: витягли із зашморгуЯк повідомляє Київська міська держадміністрація, створення другої кімнати стало можливим завдяки співпраці міста, міжнародних організацій та приватного бізнесу. Ремонт був зроблений на кошти меценатів, а меблі закуповував Фонд народонаселення.
За словами заступника голови КМДА Марини Хонди, адреса "кризової кімнати" не розголошується з метою безпеки людей, які в ній будуть перебувати.
"Якщо ви стали жертвою насильства і потребуєте послуг "кризової кімнати", то потрібно звертатися в поліцію або на "гарячу лінію" 15-00 зі стаціонарного телефону або 272-15-00 - з мобільного", - повідомила вона.
Хонда зазначила, що перша "кризова кімната" була відкрита менш як рік тому.
"Першу ми відкрили в травні. Її послугами скористалася 51 особа, з них 28 жінок і 23 дитини. Така установа на Лівому березі Києва дуже потрібна, враховуючи, що населення трьох лівобережних районів більше за чисельністю, ніж у більшості обласних центрів України. І з початку року в Дарницькому, Дніпровському та Деснянському районах зафіксовано майже 8 тисяч звернень щодо домашнього насильства", - прокоментувала Хонда.
Інші новини на тему
- "Бив так, що я обмочилася": екс-дружина українського співака розповіла про домашнє насильство
- Слава Камінська розповіла, що екс-бойфренд піднімав на неї руку
- Зеленський заявив, що під час пандемії COVID-19 проблемою №2 стало зростання домашнього насильства
- Ображала і принижувала: у Києві судитимуть жінку за знущання з матірі
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram