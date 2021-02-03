У разі накладення на кривдника адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт, нарахована плата за виконання таких робіт перераховується постраждалій особі.

Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою статі (№3908-1).

Читайте такожЖорстоке побиття українця в Парижі: мати хлопця розповіла про його станЯк передає кореспондент УНІАН, "за" це рішення проголосували 328 народних депутатів із 380, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом встановлюється, що вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, внаслідок чого могла бути чи була завдана шкода фізичному або психічному здоров’ю потерпілого, а так само невиконання термінового заборонного припису особою, стосовно якої він винесений, або неповідомлення уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України про місце свого тимчасового перебування в разі його винесення, - тягнуть за собою накладення штрафу від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 до 340 грн) або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин, або виконання суспільно корисних робіт на строк від 120 до 240 годин, або адміністративний арешт на строк до 10 діб.

Нині у відповідному положенні йдеться про покарання у вигляді штрафу від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин, або адміністративний арешт на строк до 7 діб.

Крім того, пропонується встановити, що ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з таких порушень, тягнуть за собою накладення штрафу від 20 до 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 340 до 680 грн) або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин, або виконання суспільно корисних робіт на строк від 240 до 360 годин, або адміністративний арешт на строк до 15 діб.

У чинному положенні про суспільно корисні роботи не йдеться.

Також встановлюється, що у разі накладення на кривдника адмінстягнення у вигляді суспільно корисних робіт, нарахована плата за виконання таких робіт перераховується постраждалій особі у порядку, визначеному Кабінетом міністрів України.

Серед іншого, визначається, що адміністративне затримання при вчиненні домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування провадиться органами внутрішніх справ (Національною поліцією).

Законопроектом встановлюється, що при розгляді справ про адміністративні правопорушення, передбачені статтею "Вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування", присутність особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, не є обов’язковою.

Крім того, законопроектом у статті Кодексу "Відповідальність військовослужбовців та інших осіб, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів, за вчинення адміністративних правопорушень" встановлюється, що за вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування ці особи несуть адміністративну відповідальність на загальних підставах.

Домашнє насильство в Україні

74 людини загинули минулого року через домашнє насильство. В цілому в Україні фіксують спалах побутових сварок - їх удвічі більше. Зокрема 208 тисяч скарг зафіксувала поліція минулого року.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що в Україні з приводу домашнього насильства за допомогою звертаються 80% жінок і 20% чоловіків.

У жовтні на Лівому березі Києва відкрили другу кімнату кризового реагування для постраждалих від домашнього та гендерно обумовленого насильства.

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Автор: Тетяна Поляковська