Під час окупації Криму він добровільно перейшов на бік ворога та сприяв захопленню підводного човна.

Служба безпеки України повідомила про підозру у державній зраді 34-річному уродженцю Звягеля (раніше – Новоград-Волинський) Житомирської області, який у 2014 році допоміг РФ захопити єдиний український підводний човен "Запоріжжя".

Як повідомляє Управління СБУ в Житомирській області, з 2011 року фігурант проходив військову службу на посаді інженера радіотехнічної бойової частини великого підводного човна "Запоріжжя" Центру морських операцій Військово-морських сил ЗС України (дислокувався у АР Крим).

"Під час тимчасової окупації Кримського півострова у травні 2014 року старший лейтенант добровільно перейшов на бік ворога та допоміг встановити контроль над єдиною українською субмариною. Він відмовився виконати наказ щодо передислокації підводного човна "Запоріжжя" на підконтрольну Україні територію", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що зрадник присягнув збройним силам Росії, отримав російський паспорт та продовжив службу у складі чорноморського флоту РФ – на тій же посаді.

За даними СБУ, з військовою кар’єрою в окупаційному флоті у фігуранта "не склалося" – як тільки потреба у його "послугах" відпала, його звільнили "через службову невідповідність".

За оперативними даними спецслужби, нині він працює на одному з підприємств держкорпорації із атомної енергії "Росатом" у Калузькій області (РФ.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Наказом Міністерства оборони України за порушення військової присяги його позбавлено офіцерського звання та звільнено з військової служби.

"Незважаючи на те, що зловмисник переховується від правосуддя, спецслужбі відомі його місце проживання, ідентифікуючі дані та коло контактів", - додали в СБУ.

Інші гучні справи про державну зраду

У вересні правоохоронці затримали народного депутата Нестора Шуфрича та повідомили йому про підозру у державній зраді.

Вони зібрали доказову базу про антиукраїнську діяльність нардепа. За матеріалами розслідування, Шуфрич тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, який координував російську агентуру в Україні. Одним із основних завдань Шуфрича була підривна діяльність в інформаційній сфері.

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