Станом на 22 грудня польські прикордонники висунули обвинувачення 91 українцю у сприянні нелегальній міграції з польсько-білоруського кордону.

Станом на 22 грудня цього року Прикордонна служба Польщі висунула обвинувачення у скоєнні злочинів 422 так званим помічникам у нелегальній міграції, з яких найбільше було громадян України – 91 особа.

Про це повідомляє Польське радіо.

Також подібні обвинувачення висунули 56 громадянам Грузії та 55 громадянам Сирії.

Читайте такожУ Польщі виправдали українку за вбивство співмешканця, який напав на неїВід початку року польські прикордонники зареєстрували майже 40 тис. спроб незаконного перетину польсько-білоруського кордону. Від початку грудня було приблизно 1,4 тис. спроб, а у листопаді – 8,9 тис. спроб нелегального перетину кордону, у жовтні – 17,5 тис., у вересні – 7,7 тис., а в серпні – 3,5 тис.

24 грудня у Підляському воєводстві затримали чергового громадянина України, підозрюваного у допомозі під час незаконного перетину кордону. У своєму авто він перевозив нелегального мігранта з Іраку.

Нагадаємо, 9 грудня у польському селі Трещотки поблизу кордону з Білоруссю польські правоохоронці після погоні затримали 35-річного українця. Він перевозив на автомобілі іракців, які незаконно перетнули кордон.

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