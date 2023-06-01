Місцева влада закликала жителів перевірити стан сховищ та їхню доступність.

Мер Львова Андрій Садовий закликав містян сьогодні ввечері перевірити стан усіх укриттів, розташованих поблизу їхніх будинків.

"Сьогоднішній вечір треба присвятити власній безпеці. Вечір відкритих укриттів, толока, збори – називайте це як хочете, але треба бути", - заявив міський голова у Telegram.

Він зазначив, що сьогодні з 18:00 до 20:00 усі укриття, які розташовані у житлових та нежитлових приміщеннях, мають бути відкритими. Жителі міста матимуть можливість перевірити стан цих сховищ та ще раз домовитись про їхню роботу під час повітряної тривоги.

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За словами Садового, якщо у цей період укриття буде закрите чи виникатимуть інші проблеми, потрібно звернутися на гарячу лінію міста за телефоном 1580.

Мер зауважив, що всі проблемні укриття огляне комісія, а про результати перевірки згодом повідомлять.

Також очільник міста розповів, що сьогодні протягом дня проводитиметься перевірка укриттів, які є у комунальній власності.

"Керівники цих закладів мають контролювати стан та доступність, але також перевірити вказівники, які інформують про те, як дістатись до цього укриття з вулиці, якщо людина немісцева. Всі інформаційні стенди потрібно актуалізувати, зробити помітними та зрозумілими", - наголосив Садовий.

Ракетна атака на Київ 1 червня

Сьогодні вночі, 1 червня, російські окупанти завдали удару по Києву десятьма ракетами. Всіх їх було збито, однак уламки спричинили руйнування будівель та загибель людей.

Так, у Деснянському районі під час спроби потрапити до найближчого укриття в поліклініці загинули 11-річна дівчинка і її 34-річна мати, а також 33-річна жінка. За інформацією місцевих жителів, охоронець, який був напідпитку, не відчиняв двері до укриття. Його доставлено до поліції.

Наразі правоохоронці встановлюють, чи було відчиненим сховище, оскільки, за даними рятувальників, після пошкодження будівлі поліклініки, з неї виводили людей.

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