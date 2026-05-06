Дозвіл на отримання зброї ускладнять: МОЗ готує нові психіатричні вимоги

Проблемою зайнялися після стрілянини в Києві, де загинули люди, а чоловік мав озброєння та офіційне право на його володіння.

Міністерство охорони здоровʼя планує внести зміни до процедури видачі медичних довідок, які потрібні для отримання дозволу на зброю. Про це повідомляє Hromadske, посилаючись на відповідь МОЗ на запит.

Йдеться про підготовку змін до наказу МОЗ № 252 від 20 жовтня 1999 року, якими передбачається оновити перелік медичних протипоказань для отримання медичної довідки форми № 127/о.

"Передбачається визначити, що всі форми психічних розладів, зокрема ті, що спричинені вживанням психоактивних речовин, є медичними психіатричними протипоказаннями для отримання відповідного дозволу", - зазначили у відомстві.

Міністерство також планує внести зміни про те, аби під час розгляду питання про стан здоров’я людини лікарсько-консультативні комісії обов’язково враховували довідку форми № 100-2/о – документ про проходження психіатричного огляду, зокрема щодо вживання психоактивних речовин. Сьогодні такої вимоги немає, а також психіатричні протипоказання не включають конкретного переліку хвороб і станів.

В чинному наказі прописано, що під протипоказання підпадають "громадяни, що за психічним станом схильні до агресії або аутоагресії" чи "громадяни із соматично обумовленими порушеннями психіки".

Журналістка видання перевірила, як у Києві відбуваються такі огляди для отримання медичної довідки, які потрібні для дозволу на зброю. Вона зʼясувала, що отримати таку довідку можна за 20 хвилин, і "обстеження" є досить формальне.

Теракт в столиці

Як повідомляв УНІАН, 18 квітня 2026 року чоловік відкрив вогонь по перехожих та взяв заручників у супермарккеті у Голосіївському районі Києва.

На місце події прибули спецпризначенці, які 40 хвилин вели переговори зі стрільцем, а потім його ліквідували. Внаслідок теракту загинули люди.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко наголосив, що посмертна психолого-психіатрична експертиза має визначити справжній стан вбивці людей у Голосіївському районі Києва.

Одночасно глава Нацполіції Іван Вигівський сказав, що в чоловіка, який здійснив у Києві теракт, відкривши вогонь із карабіна, "були певні вади".

Клименко зазначив, що МВС перевіряє медичну установу, яка видала стрілку довідку для продовження дозволу на зброю. Потім повідомили, що документ справжній, але у слідства виникли сумніви, чи проходив стрілець у межах отримання меддовідки реальне психіатричне обстеження.

