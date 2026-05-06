'Сенс Банк' має бути приватизований: Зеленський назвав терміни

Також Зеленський доручив пришвидшити процеси змін у державних енергетичних компаніях, зокрема в "Енергоатомі".

Державний банк "Сенс Банк" має бути приватизований вже цього року. Про це заявив у Telegram президент України Володимир Зеленський за результатами розмови з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко.

"Потрібна лібералізація банківської сфери та розширення підприємницьких можливостей. Що стосується "Сенс Банку", уже була визначена необхідність провести приватизацію цього банку, і не має бути жодних затримок у процесі приватизації: цього року банк повинен бути приватизований", - зазначив президент.

Зеленський наголосив, що розраховує на активні та швидкі кроки у вирішенні проблем, які гальмують економічні процеси в Україні та зменшують доходи державного бюджету.

Відео дня

Крім цього, глава держави повідомив, що доручив Свириденко пришвидшити процеси змін у державних енергетичних компаніях, передусім в "Енергоатомі".

"Уже сформована нова наглядова рада компанії, і повинно бути прискорене обрання наглядовою радою нового керівника компанії – для цього є всі необхідні інструменти та повноваження", – наголосив він.

"Сенс Банк" - інші новини

У липні 2023 року НБУ ухвалив рішення про виведення з ринку "Сенс Банку" - колишнього "Альфа-Банку" та звернувся до уряду щодо його націоналізації.

Тоді ж Міністерство фінансів та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб уклали договір купівлі-продажу 100% акцій системно важливого "Сенс Банку", згідно з яким банк перейшов у власність держави.

У серпні 2025 року стало відомо, що уряд з метою зменшення частки держави у банківському секторі готується до продажу акцій двох великих банків – "Сенс Банку" та "Укргазбанку", які належать державі.

У жовтні того ж року Кабінет міністрів почав підготовку до продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків "Сенс Банк" та "Укргазбанк".

Вас також можуть зацікавити новини: