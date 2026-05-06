Росія готується до грабунку цінних корисних копалин на окупованих територіях України, - Зеленський

Зокрема, загарбники планують швидкий видобуток і вивезення цінної сировини зі щонайменше 18 родовищ на українських окупованих територіях.

Російська Федерація готується до грабунку титану, літію, танталу, ніобію, циркону, молібдену та графіту на українських південних окупованих територіях. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram за підсумками доповіді від керівника ГУР Олега Іващенка.

Як зазначив президент, в України є чіткі документи щодо планів використання росіянами української тимчасово окупованої території.

"На південних українських землях, які перебувають зараз під окупацією, Росія планує фактично такі ж процеси грабунку й деіндустріалізації, які провела на території захопленого Донбасу. Планується здійснення геологічної розвідки, швидкий видобуток і вивезення цінної сировини зі щонайменше 18 родовищ, а саме: титану, літію, танталу, ніобію, циркону, молібдену та графіту", - наголосив Зеленський.

Крім того, за його словами, російські окупанти планують і подальші заходи щодо захоплення та вивезення цьогорічного врожаю зерна.

"Готуємося протидіяти", - заявив Зеленський.

Як РФ краде українські ресурси

Як повідомляв УНІАН, раніше ініціатор війни, російський диктатор Володимир Путін пропонував співпрацювати зі Сполученими Штатами Америки в галузі рідкоземельних металів на українських окупованих територіях.

Росія від початку окупації українських земель отримала доступ до корисних копалин вартістю на трильйони доларів.

