Навколо Москви посилили ППО: Зеленський дав військовим спеціальне доручення

У Москві більше переживають за парад, а не через захист російських регіонів.

Росія оголює віддалені регіони, масштабно переміщуючи засоби протиповітряної оборони до Москви. Це відкриває додаткові можливості для застосування українських далекобійних засобів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram за підсумками доповіді від керівника ГУР Олега Іващенка.

Довкола Москви посилюють системи ППО

Як заявив президент, він дав сьогодні окремі завдання ГУР щодо російської системи ППО.

"Бачимо, що цими тижнями навколо Москви додатково збільшуються кільця протиповітряної оборони за рахунок масштабного переміщення ППО з російських регіонів", - підкреслив Зеленський.

Як переконаний глава держави, це свідчить, що "російське керівництво не готується до припинення вогню, про яке було зроблено стільки заяв, і переживає за свій парад у Москві більше, ніж за всю іншу Росію".

"Водночас фіксуємо, що це відкриває додаткові можливості для наших далекобійних санкцій. Будуть визначені відповідні наші пріоритети", - наголосив Зеленський.

Збитки РФ від українських ударів

Окремо президент повідомив, що є і оновлена інформація щодо внутрішньої російської оцінки втрат від українських далекобійних санкцій.

"Обсяги прямих збитків і наслідків гальмування виробничих та експортних процесів у Росії зростають, і особливо негативний ефект це має для стану бюджетів російських регіонів. Фактичне банкрутство значної частини російських регіональних бюджетів не приховати", - наголосив Зеленський.

Україна не знімає з порядку денного можливості домовитися про перемир’я

Як відзначив глава держави, Україна вже неодноразово пропонувала Росії перейти до реальної дипломатії та забезпечити припиненням вогню необхідну довіру до дипломатичного процесу та умови для досягнення результату.

"Українські пропозиції на столі, і я вдячний партнерам України за підтримку нашої дипломатії та готовності діяти дзеркально. Росія має робити кроки для завершення своєї війни й для досягнення реального миру. Мир потрібен", - сказав Зеленський.

Погрози РФ - що відомо

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Росії пригрозили Україні ракетними "ударами відплати" в разі зриву параду до 9 травня в Москві.

Водночас Україна запропонувала Росії погодитись на перемир’я вже з ночі на 6 травня, проте РФ продовжує масовано обстрілювати українські міста та вбивати цивільне населення.

Зокрема, російські загарбники атакували двома безпілотниками Суми, влучивши в будівлю дитячого садка.

