Україна відкинула пропозицію Росії щодо перемирʼя на 9 травня, - ЗМІ

Київ не бачить у цьому сенсу.

Україна не бачить підстав дотримуватися припинення вогню, запропонованого Росією в період з 8 по 9 травня. Про це пише Kyiv Independent з посиланням на українського високопосадовця.

"Ми просто не бачимо сенсу (робити це) для параду", - сказав чиновник, який говорив на умовах анонімності, оскільки не мав права коментувати це питання публічно.

Що цьому передувало

Зазначається, що така позиція України зʼявилася на тлі заяви президента Володимира Зеленського щодо порушення Росією запропонованого Києвом режиму припинення вогню. За словами президента, Росія не лише продовжила активні бойові дії на фронті, а й завдала далекобійних ударів. Загалом, за словами президента, Росія здійснила 1820 порушень режиму тиші станом на 10:00 6 травня.

Зеленський заявив, що Росія посилює захист Москви до 9 травня - туди перекидають системи ППО з інших регіонів. Президент України натякнув, що такі переміщення відкривають додаткові можливості для ударів на відстані.

В українському МЗС також заявили, що Росія фактично порушила режим припинення вогню. Там зазначили, що Москва вкотре проігнорувала реалістичний і справедливий заклик до припинення бойових дій.

