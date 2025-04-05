Це сталося через понад рік після таємничого отруєння дружини голови ГУР.

Дружина очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова виїжджала до США для лікування наслідків хімічного отруєння. Про це повідомляє американська журналістка Кеті Лівінгстон з посиланням на кілька джерел.

За словами співрозмовників Лівінгстон, Маріанну Буданову таємно вивозили до США в грудні 2024 року - більш ніж за півтора року після її отруєння миш’яком і ртуттю.

"Маріанна спочатку одужала після лікування у 2023 році, але наприкінці 2024 року знову серйозно захворіла - звичайна картина при отруєнні миш’яком і ртуттю, як кажуть експерти", - пише журналістка.

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Американські військові медики запросили дружину Буданова на лікування до США, коли дізналися про погіршення її стану. Лівінгстон зауважує, що в Україні можливості сучасного лікування отруєння важкими металами обмежені.

"Минулого місяця вона (Маріанна Буданова - УНІАН) вперше після отруєння з’явилася на публіці на одному із заходів. Її отруєння - як дружини високопоставленого розвідника України та її "таємне лікування за кордоном" демонструють, наскільки особистими і постійними залишаються загрози для тих, хто перебуває на передовій війни в Україні", - додала журналістка.

Отруєння Маріанни Буданової

Як повідомляв УНІАН, восени 2023 року стало відомо, що дружину головного розвідника отруїли важкими металами, які зазвичай не використовують у побуті та воєнній справі.

Екс-голова української Служби зовнішньої розвідки Валерій Кондратюк заявляв, що в організмі дружини Буданова знайшли миш'як. Крім того, симтоми отруєння помітили у декількох високопосадовців Головного управління розвідки Міноборони.

Дані про отруєння інших співробітників ГУР підтвердив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов. На той час курс лікування Маріанни Буданової вже закінчувався, вона мала перебувати під спостереженням медиків.

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