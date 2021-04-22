У світі в середньому щотижня проти коронавірусної хвороби щеплюють трохи менш як 1% населення.

В Україні в середньому за тиждень від COVID-19 вакцинується 0,2% населення, що в десять разів менше, ніж в середньому у європейських країнах, де щотижня щеплюють близько 15 млн осіб, що становить 2% населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко повідомив під час презентації аналізу поточної ситуації та моделювання сценаріїв поширення COVID-19.

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За його словами, у світі продовжується збільшуватись кількість вакцинованих від COVID-19 осіб, принаймні однією дозою. В середньому за тиждень додається близько 50-60 млн щеплених осіб - це трохи менш як 1% всього населення у світі.

Лідер за кількістю вакцинованих громадян - Ізраїль, також збільшується кількість щеплених у Великій Британії та ОАЕ.

«У Європі Велика Британія є лідером за кількістю введених доз на 100 людей, за відсотком провакцинованих однією дозою. Відсоток вакцинованих повністю з кожним тижнем збільшується», - додав Ганиченко.

За його словами, в Україні вакциновано 1,3% населення, минулого тижня цей показник становив 1,1%.

«В Україні додається відсоток вакцинованого населення відносно повільно. Якщо ми говоримо про Європу – то це в середньому приріст на 2% за тиждень (близько 15 млн осіб), в Україні – це в десять разів менше – 0,2% за тиждень», - зауважив аналітик.

Ганиченко зазначив, що в Європі швидкість вакцинації є стабільно високою. Наразі у європейських країнах 135 млн осіб отримали принаймні одну дозу вакцини.

«Україна продовжує йти відносно сталими темпами, вони трохи впали… Україна відстає у 23 рази від великої Британії (за темпами вакцинації – УНІАН)», - додав він.

Вакцинація від COVID-19 в Україні: останні дані

Кампанія з вакцинації проти коронавірусної хвороби розпочалась в Україні 24 лютого, від її початку щеплення отримали 491 тис. 877 людей.

До кінця 2021 року в Україні планують вакцинувати 70% населення – 24 млн людей.

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Автор: Костянтин Гончаров