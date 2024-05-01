Катерина Черногоренко наголосила, що для того, аби оновити дані, достатньо буде скористатися застосунком, не відвідуючи ТЦК.

Заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко заявила, що електронний кабінет військовозобов’язаного запрацює 18 травня.

"18 травня Міністерство оборони запускає, як і визначено чинним законом, електронний кабінет військовозобов’язаного… Зараз цей застосунок буквально створюється, і ми отримуємо всі необхідні документи, щоб він був доступний всім нашим громадянам", – сказала вона в ефірі Радіо Свобода.

Черногоренко стверджує, що для того, аби оновити дані в е-кабінеті, потрібно буде завантажити мобільний застосунок, авторизуватися і заповнити необхідні "поля".

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"Власне, з 18 травня, у військовозобов’язаних буде обов’язок зареєструвати свої дані, а саме – номер телефону, електронну пошту та фактичну адресу проживання в трьох доступних форматах – в ТЦК та СП, через ЦНАП або через електронний кабінет військовозобов’язаного. Це буде мобільний застосунок, його можна буде завантажити в App Store і в Google Play Market… Ми працюємо над тим, щоб в застосунку була доступна ця дуже проста і зручна функція – авторизуватися, заповнити ці три "поля" і отримати одразу інформацію з бази військовозобов’язаних "Оберіг" для того, щоб передивитися, які дані є по тобі в реєстрі", – додала вона.

Заступниця наголосила, що для того, аби оновити дані, достатньо буде скористатися застосунком, не відвідуючи ТЦК.

"Буде можливість робити це дистанційно, без візиту до ТЦК та СП. Надалі, для уточнення інших даних, якщо це буде потрібно, ТЦК зв’яжеться із військовозобов’язаним і далі це буде робота між військовозобов’язаним і безпосередньо працівником ТЦК… Оновити ці дані можна буде з будь-якої зручної точки, в тому числі із з-закордону. Ми вважаємо, що кількість військовозобов’язаних, які будуть користуватися цим функціоналом може досягати 70-80%, тому що це буде дуже зручно", – пояснила Черногоренко.

Електронний кабінет військовозобов’язаних - деталі

2 квітня 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про електронний кабінет військовозобов'язаного.

Як розповілазаступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко, закон про е-кабінет дозволить військовозобовʼязаним фізично не відвідувати ТЦК – тепер зʼявилася можливість оновити свої дані з будь-якої локації.

Крім того, запровадження електронного кабінету дозволить Україні розміщувати свої системи в хмарах НАТО, що посилить кіберзахист та покращить обмін даних з партнерами.

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