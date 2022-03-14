Це стосується людей, які після введення воєнного стану 24 лютого перемістились з регіонів, де ведуться активні бойові дії, перелік яких визначений урядом.

Кабінет міністрів розширив можливості для людей, яким потрібно отримати довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (ВПО).

Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики.

"По суті ми зробили дві основні зміни. Перше – зафіксували в нормативному полі, що люди, які зараз змінюють місце проживання у зв’язку з воєнними діями, є внутрішньо переміщеними особами. Це стосується людей, які після введення воєнного стану 24 лютого 2022 року перемістились з регіонів, де ведуться активні бойові дії, перелік яких визначений урядом", - сказала міністр соціальної політики України Марина Лазебна.

"По-друге, ми надали додаткові канали для звернення за довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. Якщо раніше це були лише органи соціального захисту населення РДА та міст обласного значення, то тепер людина за довідкою зможе звернутись до уповноваженої особи громади, ЦНАПу, а згодом – просто подати заяву через Портал "Дія". Таким чином, ми зможемо швидко зібрати інформацію про внутрішньо переміщених осіб в одному місці, побачити їх "соціальний портрет" і зрозуміти потреби для того, щоб запропонувати якісні та адресні механізми підтримки", - пояснила вона.

Прийнятим рішенням передбачено, що у період дії воєнного стану внутрішньо переміщена особа для отримання довідки може звернутися до територіальної громади або ЦНАПу.

Уповноважена особа територіальної громади/ЦНАПу після реєстрації заяви формує електронну справу з використанням інформаційних систем Мінсоцполітики для включення інформації до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

В подальшому також передбачена можливість подавати звернення про включення інформації до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб через портал "Дія".

Наразі здійснюється доопрацювання інформаційних систем для реалізації цих механізмів.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Запоріжжі облаштують місця для 5,5 тисяч біженців з "гарячих точок" України.

Вас також можуть зацікавити новини: