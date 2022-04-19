Поїзди призначені за маршрутом №45 "Лозова – Ужгород" і №233 "Покровськ – Чоп".

"Укрзалізниця" призначила на сьогодні, 19 квітня 2022 року, два евакуаційні поїзди з Луганської та Донецької областей.

Про це повідомляється у Telegram-каналі компанії.

Поїзди призначені за маршрутом №45 "Лозова – Ужгород" і №233 "Покровськ – Чоп".

В "УЗ" точний час вирушення традиційно не публікують, але його можна дізнатися у довідковій службі вокзалів та за гарячою лінією 0 800 503 111.

Пасажирів закликають бути обачливими на вокзалі та за першого сигналу тривоги прямувати до сховищ.

Водночас гуманітарних коридорів сьогодні не відкриватимуть, повідомила у своєму Telegram віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Міністр розповіла, що росіяни відмовляються надати коридор для виходу цивільних з Маріуполя у напрямку Бердянська.

За словами міністра, продовжуються інтенсивні обстріли на Донбасі.

"Продовжуємо складні перемовини про відкриття гуманітарних коридорів на Херсонщині та Харківщині", – додала вона.

Як повідомляв УНІАН, раніше жителів Луганської та Донецької областей закликали терміново евакуюватися у зв'язку з загостренням бойових дій.

Водночас голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай вранці 19 квітня заявив, що людей сьогодні все одно евакуюватимуть, хоча у "режимі тиші" росіяни відмовили. За його словами, будуть організовані спроби врятувати людей із Рубіжного, Сєвєродонецька, Лисичанська, Попасної та Гірської громади.