Дугарь заявила, що побоюється за своє життя і стверджує, що не має депресії і суїцидальних думок.

Одна з обвинувачуваних у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета Яна Дугарь заявляє про стеження за собою. Раніше вона розповідала, що спілкується з президентом Володимиром Зеленським.

Про ймовірне стеження вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Останнім часом у країні відбувається ряд подій, одна з них - повішений голова Білоруського дому в Україні - Віталій Шишов..! Паралельно відбуваються певні події зі мною: помічаю (знову) на собі "очі"; спрацьовує сигналізація у будинку (причому на другому поверсі і в різних кімнатах); чужі під будинком; відеоповідомлення про те, як за мною стежать", - написала вона.

На думку Дугарь, йдеться залякування та тиск на її психологічний стан. Тому вона заявляє про відсутність у себе намірів про самогубство.

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"Хочу зробити заяву! У мене немає депресії! Немає думок про самогубство - я люблю життя, і маю великі плани на майбутнє! Психологічний стан - в нормі! Я чудово пам'ятаю листи Андрія Антоненка із СІЗО, щодо загрози його життю, які виявились небезпідставними!", - йдеться у заяві Дугарь.

Вона переконана що є підстави вважати, що може бути тиск на усіх трьох обвинувачуваних - Юлію Кузьменко, Андрія Антоненка, та на неї - з боку тих, "хто дійсно знає причетних до вбивства Шеремета, або має відношення до цього! З боку тих, хто дійсно знає причетних".

Справа про вбивство Шеремета - довідка УНІАН

Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року в Нацполіції заявили, що в причетності до вбивства підозрюють музиканта, ветерана АТО Андрія Антоненка, дитячого кардіохірурга Юлію Кузьменко і військову медсестру Яну Дугарь.

Нині Антоненко і Кузьменко перебувають під цілодобовим домашнім арештом з носінням електронного браслета, а на Дугарь покладено додаткові процесуальні обов'язки.

Автор: Дмитро Хилюк