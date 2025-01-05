Колись Російська Федерація вибачатиметься перед українцями за війну проти їхньої країни, оскільки вона винна в цьому нападі.

Про це в інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману заявив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на питання, чи настане день, коли українці пробачать російському народові та знову будуть "одружуватися, дружити і подорожувати":

"Мені здається, що історія на все це давно відповіла. Я не знаю, як буде у нас, це буде в майбутньому. Після кожної страшної війни одне покоління, одна країна визнає, що була агресором. І вона розуміє, що це неможливо пробачити".

Як приклад він навів Німеччину, яка повністю визнала свою провину, засудила злочинців та виплатила репарації.

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"І коли це все робиться і визнається, то люди в будь-якому випадку знаходять між собою відносини. Росія буде вибачатися, буде. Це прийде. Бо вони винні. І як я казав, винні різні - і ті, хто брав участь, і ті, хто мовчав", - додав президент.

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