Галина Поліванова померла 6 грудня / фото omr.gov.ua
В Одесі померла відома оперна співачка, народна артистка України Галина Поліванова.
Як повідомили в мерія міста, 91-річна Поліванова померла 6 грудня.
«Пішла з життя видатна українська оперна співачка, народна артистка України, академік, професор, повний кавалер Ордена княгині Ольги, кавалер ордена «За заслуги» 3-го ступеня, лауреат численних премій Галина Анатоліївна Поліванова», - сказано в повідомленні.
Керівництво міста висловлює глибокі співчуття близьким Поливанової, і всієї музичної спільноти Одеси.
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Галина Поліванова: історія життя
- Ім'я співачки протягом багатьох років було символом музичного мистецтва міста.
- На її талант звернув увагу народний артист України, головний диригент Одеського академічного театру опери та балету Микола Покровський, який у серпні 1953 року запросив її до трупи. Дебютом Поліванової стала партія Чіо Чіо Сан в опері Джакомо Пуччіні "Мадам Батерфляй", яка стала знаковою в її житті.
- Поліванова в 1976 році очолила кафедру сольного співу Одеської національної музичної академії ім. Нежданової.
- За роки роботи вона провела понад 300 благодійних концертів.
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