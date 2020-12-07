В Одесі померла відома оперна співачка

91-річна Галина Поліванова померла 6 грудня.

В Одесі померла відома оперна співачка, народна артистка України Галина Поліванова. Як повідомили в мерія міста, 91-річна Поліванова померла 6 грудня. «Пішла з життя видатна українська оперна співачка, народна артистка України, академік, професор, повний кавалер Ордена княгині Ольги, кавалер ордена «За заслуги» 3-го ступеня, лауреат численних премій Галина Анатоліївна Поліванова», - сказано в повідомленні. Керівництво міста висловлює глибокі співчуття близьким Поливанової, і всієї музичної спільноти Одеси. Читайте такожУ ДТП загинув засновник Lviv Fashion Week Галина Поліванова: історія життя Ім'я співачки протягом багатьох років було символом музичного мистецтва міста.

На її талант звернув увагу народний артист України, головний диригент Одеського академічного театру опери та балету Микола Покровський, який у серпні 1953 року запросив її до трупи. Дебютом Поліванової стала партія Чіо Чіо Сан в опері Джакомо Пуччіні "Мадам Батерфляй", яка стала знаковою в її житті.

Поліванова в 1976 році очолила кафедру сольного співу Одеської національної музичної академії ім. Нежданової.

За роки роботи вона провела понад 300 благодійних концертів. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Лариса Козова

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