Ганна Липківська померла від наслідків COVID-19.

У Києві у віці 53 років померла відома журналістка та викладач Ганна Липківська. Жінка не змогла подолати коронавірус.

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Про смерть Липківської на своїй сторінці у Facebook повідомив драматург Павло Ар'є.

"Клятий ковід... Забирає найкращих, найсправжніших людей, гірко плачу. Анна Липківська, дякую, що ви були з нами. Вічна пам'ять", - написав Ар'є.

Ганна Липківська — українська театрознавець, кандидат мистецтвознавства, співробітниця Київського інституту проблем сучасного мистецтва. Лауреат Премії в галузі театрознавства і театральної критики.

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Автор: Катерина Лиманська