Київрада передумала та залишила генсекретарю компартії В’єтнаму та революціонеру Чионг Тіню звання Почесний громадянин Києва.
Як передає кореспондент УНІАН, це рішення підтримали 89 депутатів з 93 зареєстрованих у сесійній залі. До питання депутати повернулись після того, як мер столиці Віталій Кличко зупинив рішення Київради від 25 травня.
Згідно з поясненням мера, є ряд політико-правових особливостей, зокрема й те, що КП В’єтнаму не входить до переліку тих партій, посадовці яких позбавляються звання Почесний громадянин Києва.
Також зазначається, що з відповідним листом щодо Тіня 29 травня звернулося до міської влади посольство України в Соціалістичній республіці В’єтнам, де викладена така ж позиція.
Зважаючи на ці зауваження мера сьогодні депутати виключили Тіня з переліку осіб, які позбавлені звання Почесний громадянин Києва.
Позбавлення звання "Почесний громадянин Києва"
25 травня на пленарному засіданні Київрада з метою засудження діяльності комуністичного тоталітарного режиму позбавила звання "Почесний громадянин Києва" Леоніда Брежнєва та ще 5 осіб.
Відповідне рішення підтримали 82 депутати Київради з 91 зареєстрованого у сесійній залі.
Згідно з текстом рішення, Київрада вирішила позбавити звання осіб, які: "були обрані і працювали на керівних посадах Комуністичної партії Радянського Союзу, Комуністичної партії України, Комуністичної партії іншої союзної респубілки колишнього РСРС, починаючи з секретаря районного комітету і вище, та/або були обрані та працювали на керівних посадах, починаючи з посад секретаря ЦК ЛКСМ і вищі, та/або були штатними працівниками, негласними агентами КДБ СРСР, КДБ УРСР або інших союзних республік колишнього СРСР, в головному розвідувальному управлінні міністерства оборони СРСР, закінчили вищі навчальні заклади КДБ СРСР крім технічних спеціальностей".
Тому, звання позбавили також: Олексія Єпішева, Віталія Масола, Кирила Москаленка, Олексія Федорова та Чионг Тіня.
З повним списком Почесних громадян Києва можна ознайомитись за посиланням.