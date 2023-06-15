Депутати Київради виключили його з переліку осіб, які позбавлені звання Почесний громадянин Києва.

Київрада передумала та залишила генсекретарю компартії В’єтнаму та революціонеру Чионг Тіню звання Почесний громадянин Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, це рішення підтримали 89 депутатів з 93 зареєстрованих у сесійній залі. До питання депутати повернулись після того, як мер столиці Віталій Кличко зупинив рішення Київради від 25 травня.

Згідно з поясненням мера, є ряд політико-правових особливостей, зокрема й те, що КП В’єтнаму не входить до переліку тих партій, посадовці яких позбавляються звання Почесний громадянин Києва.

Відео дня

Також зазначається, що з відповідним листом щодо Тіня 29 травня звернулося до міської влади посольство України в Соціалістичній республіці В’єтнам, де викладена така ж позиція.

Зважаючи на ці зауваження мера сьогодні депутати виключили Тіня з переліку осіб, які позбавлені звання Почесний громадянин Києва.

Позбавлення звання "Почесний громадянин Києва"

25 травня на пленарному засіданні Київрада з метою засудження діяльності комуністичного тоталітарного режиму позбавила звання "Почесний громадянин Києва" Леоніда Брежнєва та ще 5 осіб.

Відповідне рішення підтримали 82 депутати Київради з 91 зареєстрованого у сесійній залі.

Згідно з текстом рішення, Київрада вирішила позбавити звання осіб, які: "були обрані і працювали на керівних посадах Комуністичної партії Радянського Союзу, Комуністичної партії України, Комуністичної партії іншої союзної респубілки колишнього РСРС, починаючи з секретаря районного комітету і вище, та/або були обрані та працювали на керівних посадах, починаючи з посад секретаря ЦК ЛКСМ і вищі, та/або були штатними працівниками, негласними агентами КДБ СРСР, КДБ УРСР або інших союзних республік колишнього СРСР, в головному розвідувальному управлінні міністерства оборони СРСР, закінчили вищі навчальні заклади КДБ СРСР крім технічних спеціальностей".

Тому, звання позбавили також: Олексія Єпішева, Віталія Масола, Кирила Москаленка, Олексія Федорова та Чионг Тіня.

З повним списком Почесних громадян Києва можна ознайомитись за посиланням.

Вас також можуть зацікавити новини: