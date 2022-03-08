Наразі відбувається евакуація містян власним автотранспортом.

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький розповів про перебіг евакуації з міста Суми.

Про це йдеться у його відеозверненні, розміщеному на сторінці Живицького у Facebook.

"На даний момент проходить евакуація містян власним автотранспортом. Організована колона вирушила в напрямку міста Ромни... Їдуть приватні автомобілі. Вони їдуть в супроводі автомобіля Червоного Хреста", - зазначив він.

При цьому, Живицький підкреслив, що кінцевий час виїзду з міста Суми - 19.30.

"Щоб не було проблем, щоб не було зауважень, щоб не було якогось негативу. Після 19.30 блокпост на Роменській закривається і виїхати з Сум буде неможливо. Режим тиші погоджено до 21.00. Тому для того щоб забезпечити безпеку, і щоб люди могли виїхати з території Сумської області до 21-ї години, виїзд з міста Суми, максимум - це 19.30", - наголосив він.

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