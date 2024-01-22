Мовний омбудсмен також відреагував.

Скандальна екс-нардепка та мовознавиця Ірина Фаріон обурилася тим, що на відео із затриманням сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича лунає російська мова.

На опублікованому ДБР відео можна почути, як від Гринкевича російською вимагають назвати прізвище, ім'я, по батькові та дату народження. "Якого чорта затримувач Гринкевича мовить мовою ворога? То його московити затримали? Чи для поліції закон неписаний?" - написала Фаріон у своєму Telegram-каналі.

На відео відреагував і уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, він закликав правоохоронців дотримуватись положень Закону про державну мову.

"На застосування недержавної мови представниками правоохоронних органів критикою спалахнули соцмережі. Громадяни гостро реагують на порушення своїх мовних прав та звертаються до мене з проханням втрутитися в ситуацію. При виконанні службових обов’язків представники правоохоронних органів зобов’язані послуговуватись державною мовою", - додав Кремінь.

Справа Гринкевича: що відомо

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича затримали, коли він пропонував керівнику слідчого управління Держбюро розслідувань 500 тисяч доларів за зняття арешту з майна його компаній.

Повідомлялося, що ці компанії були одним із найбільших постачальників українського Міністерства оборони, але частина контрактів не була виконана, а деякі - не повністю або за завищеними цінами. Попередню суму збитків оцінюють в понад 1 мільярд гривень.

Вже 11 січня ДБР повідомило про арешт майна сім’ї та компаній, підконтрольних бізнесмену. 17 січня Роману Гринкевичу повідомли про підозру, вже згодом його оголосили у розшук. Сьогодні вранці його затримали в Одесі.

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