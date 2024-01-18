В ДБР звертаються до громадян, якщо комусь відомо про місцеперебування близького родича бізнесмена, повідомити про це правоохоронним органам.

Оголошено у розшук Романа Гринкевича - сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, чиї компанії могли завдати державі 1,2 мільярда гривень збитків.

Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону "Єдині новини" повідомила радниця ДБР Тетяна Сапьян.

"Вчора проводилися низка невідкладних обшуків, щоб знайти й затримати членів злочинного угруповання, в тому числі родича львівського бізнесмена. На жаль, його поки не знайшли, але підозра в шахрайстві та участі в злочинному угрупованні йому оголошена в установленому законом порядку", – наголосила Сапьян.

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Вона повідомила, що близького родича львівського бізнесмена оголошено в розшук.

"Якщо вам відомо про його місце перебування повідомляйте правоохоронним органам. Кордон він офіційно не перетинав", – зауважила вона.

Також сказано, що 17 січня п’яти членам злочинної організації повідомлено про підозру у створенні та участі у злочинній організації та у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, злочинною організацією (ч. 5 ст. 190, ч. 1,2 ст. 255 КК України).

Справа Гринкевичів

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2023 року львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича затримали спробі підкупу одного з керівників слідчого управління ДБР – той пропонував 500 тисяч доларів за зняття арешту з майна підконтрольних йому компаній, накладеного в рамках кримінального провадження.

30 грудня 2023 року Ігорю Гринкевичу обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю застави в розмірі 429 млн 440 тис грн.

За даними ДБР, компанії Гринкевича виграли 23 тендери на постачання Міноборони одягу на суму у понад 1,5 мільярда гривень. Однак багато контрактів не було виконано, а деякі не в повному обсязі або за завищеними цінами. За попередніми оцінками, сума збитків становить 1,2 мільярда гривень.

У Міноборони України заявили про розірвання контрактів з цими компаніями. Оборонне відомство просить ДБР визнати міністерство потерпілою стороною у справі закупівель у Гринкевича.

18 січня стало відомо, що українська художниця Соня Морозюк вирішила розірвати заручини із Романом Гринкевичем після корупційного скандалу.

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