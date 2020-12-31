У низці міст України стартував студентський чемпіонат M. STUDENT CHAMP, який може допомогти учасникам зробити різкий ривок у кар'єрі.

Як відзначили в компанії-організаторі – Групі "Метінвест", учасники освітньої програми зможуть придбати практичні навички для своєї майбутньої професії, побувати на виробництві й попрацювати з досвідченими фахівцями. Про це повідомляє "Обозреватель".

Найкращі студенти отримають запрошення пройти практику, дуальне навчання або місце роботи на підприємствах компанії. Призовий фонд понад 100 тисяч гривень.

Читайте такожНавчають міських управлінців: проект "Метінвесту" переміг у конкурсі Глобального Договору ООНУ новому сезоні кейс-чемпіонат реалізується на всіх ключових підприємствах Групи "Метінвест" у містах – Маріуполь, Запоріжжя, Авдіївка, Кривий Ріг та Кам'янське. Учасники будуть вирішувати реальні виробничі завдання, а також створювати нові ідеї та пропозиції для вдосконалення технологічних процесів.

Для участі у чемпіонаті студенти вибирають цікаву для них тему і подають заявку на реєстрацію за посиланням https://mstudentchamp.com/.

Кейси для змагань сформовані за напрямками:

Виробництво;

Технологія та якість;

Інжиніринг;

Автоматизація;

Транспорт і логістика;

Безперервне поліпшення;

Охорона праці та екологія;

IT;

Промислове будівництво;

Фінанси та економіка;

Управління персоналом.

Також учасники зможуть набути практичних навичок для своєї майбутньої професії та побувати на виробництві. У рамках чемпіонату студенти відвідають маріупольські підприємства Групи "Метінвест": меткомбінати ім. Ілліча та "Азовсталь", ремонтні підприємства "Метінвест-Промсервіс" та Маріупольський ремонтно-механічний завод.

Підтримувати учасників змагань будуть ментори від Групи "Метінвест", які допоможуть розібратися у всіх нюансах виробничого процесу, складуть план візитів на підприємства, консультацій з експертами та тренінгів. Досвідом побудови успішної кар'єри в галузі, а також професійними секретами з учасниками ділитимуться ТОП-ментори – керівники підприємств.

Умови участі. Запрошуються студенти 3-5 курсів вишів або 4-х курсів технікумів і коледжів. Реєстрація команд до 8 лютого включно. Також хлопцям треба буде підготувати мотиваційні анкети. Далі відбір учасників і робота над кейсами. А наприкінці квітня відбудеться презентація проектів. Оцінювати фінальні рішення буде журі "Метінвесту", до складу якого увійдуть провідні фахівці, директори функцій і топ-менеджери компанії. На переможців чемпіонату чекають грошові призи.

Все найцікавіше про хід чемпіонату, про кейси, про учасників і команди, а також корисні поради для початківців фахівців можна буде дізнатися на сторінках Metinvest Z у Фейсбук https://www.facebook.com/MetinvestZ та Instagram https://instagram.com/metinvestz.

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Автор: УНІАН