21 березня УПЦ Московського патріархату провела у кількох містах України хресну ходу.
Читайте такожВ Україні запущена програма зі збереження єврейських кладовищПро це повідомляється на сайті УПЦ.
У Харкові відбулася хресна хода з молитвою про мир в Україні. Люди пройшли від собору до Покровського чоловічого монастиря.
Також хода пройшла у Запоріжжі, Києві, Сєвєродонецьку, Харкові, Херсоні, Черкасах та інших містах.
"За богослужінням була вознесена сугуба молитва з проханням про припинення епідемії коронавірусу", - йдеться у повідомленні.
У ході в Харкові взяли участь 3000 людей, порушень правил карантину поліцейські не побачили - повідомила речниця Нацполіції області Ольга Грабар.
Віряни пройшли від Благовіщенського собору до Свято-Покровського чоловічого монастиря з молитвою за здоров'я та мир в Україні, передає Суспільне.
З 11:00 на час проведення заходу поліцейські перекрили для машин Соборний узвіз й вулицю Університетську. О 12:15 рух транспорту у центрі Харкова відновили.
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