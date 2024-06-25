Закон про мобілізацію набув чинності 18 травня.

Після набуття чинності закону про мобілізацію в Україні одночасно розширилося та звузилося коло людей, які мають право претендувати на відстрочку від військової служби.

Про це РБК-Україна розповіла адвокат юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерина Аніщенко. Відтепер відстрочку можуть отримати лише студенти денної або дуальної форми навчання, а також отримувачі рівня освіти, що є вищим за попередній. Водночас "заочка" та друга вища освіта не надають такого права.

Також без відстрочки залишилися чоловіки віком 25 і 26 років, багатодітні батьки-боржники по аліментах та ті, хто доглядає батьків дружини з 1 або 2 групами інвалідності. "Залишили право на відстрочку, якщо чоловік доглядає за своїми рідними батьками з інвалідністю", - додала адвокат.

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Крім того, тепер отримати відстрочку не можуть неповнорідні брати загиблих на війні військових - лише рідні. Аніщенко назвала категорії громадян, які мають право на відстрочку:

особи з інвалідністю всіх груп, якщо є підтвердження ВЛК (із зобов'язанням повторного проходження за 6-12 місяців);

особи, які були у полоні;

батьки трьох та більше дітей віком до 18 років, якщо немає заборгованості з аліментів;

батьки, прийомні батьки та опікуни дитини з інвалідністю;

батьки, які утримують повнолітню дитину з інвалідністю I або II групи;

батьки неповнолітньої дитини, якщо другий з батьків проходить військову службу;

матері та батьки-одинаки;

вчені та педагоги, які працюють мінімум на 0,75 ставки;

опікуни осіб, визнаних недієздатними рішенням суду;

особи, які утримують батьків з інвалідністю I або II групи і не мають працездатної дружини (чоловіка);

онуки бабусі чи дідуся з I або II групою інвалідності, якщо всі ближчі родичі відсутні, потребують догляду або мобілізовані (відстрочку отримає лише один онук);

військовозобов'язані, у яких близькі родичі зникли безвісти, загинули під час військової служби або посмертно нагороджені званням Героя України.

Також мобілізації не підлягають судді, нардепи, члени Рахункової палати, дипломатичні службовці, уповноважений ВР з прав людини, працівники органів військового управління, військових частин Міністерства оборони, Збройних сил, Державна спеціальна служба транспорту, Служби безпеки, Служба зовнішньої розвідки, Нацгвардії, Держприкордонслужби, апарату МВС та експерти установ експертної служби Міністерства внутрішніх справ.

Мобілізація в Україні

Як повідомляв УНІАН, 18 травня набув чинності закон про мобілізацію, згідно з яким військовозобов'язані громадяни мають протягом 60 днів оновити свої дані.

Днями Волинська обласна військова адміністрація повідомила, що вищі навчальні заклади області передаватимуть Територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки списки відрахованих студентів.

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