Зображення з матеріалу прибрали без жодної згадки про допущену помилку.

Правозахисна організація Human Right Watch опублікувала у своїх щоденних зведеннях мапу України без Криму.

Крим на мапі правозахисників був зафарбований у сіруватий колір, яким була позначена Росія.

Після згадки про інцидент в українському сегменті соцмереж Human Right Watch просто видалила з тексту зображення без жодних згадок про допущену помилку. У кешованій версії сайту показана історія змін матеріалу.

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Скандали з участю правозахисних організацій – гучні випадки

Влітку 2022 року Amnesty International опублікувала звіт, у якому критикувала українські війська за буцімто розміщення техніки у житлових кварталах. Окремо правозахисникам закидали, що ті незаконно збирали свідчення в українців, які перебували у фільтраційних таборах загарбників.

Зведення правозахисників, яке грунтувалося переважно на заявах окремих мешканців прифронтових сіл, викликало скандал. Українські офіційні особи зауважили, що ЗСУ не веде вогонь в цивільних кварталах, а змушена відбивати на них атаки з боку російських військ. The Times прямо назвало матеріал AI путінською пропагандою.

Крім того, омбудсмен з прав людини Лубінець неодноразово звинувачував ООН та Червоний Хрест у тому, що організації не відстежують умови утримання українських військовополонених в російських таборах. Це врешті вилилось у трагедію в Оленівській колонії, коли російські війська стратили, за попередніми даними, до півсотні українських бійців.

Окупація Криму - як Україна повертатиме півострів

Росія захопила Крим у 2014 році, відтоді Москва перетворила український півострів на суцільну військову базу.

24 лютого 2022 року перекинуті до Криму війська РФ брали участь у наступі на материковий південь України. А Чорноморський флот РФ регулярно б'є ракетами по українських містах. Розвідка продовжує фіксувати поповнення Кримського угруповання ворог.

Після захоплення Мелітополя і Маріуполя противнику вдалося прокласти так званий "сухопутний" коридор на півострів, ставши менш залежним від потужностей Керченського мосту, який вже піддавався невідомим атакам.

Україна виключає, що піде на будь-які територіальні поступки Росії по Криму, оскільки півострів слугуватиме зручним плацдармом для майбутніх хвиль агресії РФ. На думку глави військової розвідки Кирила Буданова, Україна поверне Крим комбінованим шляхом - і силою, і дипломатією.

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