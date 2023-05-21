Чоловіка так розлютило прохання перейти на українську мову, що він вибухнув пропагандистською маячнею.

В одному з кафе Чернівців розгорівся мовний скандал - відвідувач влаштував емоційну суперечку з персоналом закладу через відмову з обслуговуванні російськомовних клієнтів.

Відео інциденту з'явилося у мережі. Місцеві пабліки пишуть, що працівниця закладу відмовилася обслуговувати клієнта, що спілкувався російською мовою. Втім, у нього був "залізний аргумент", мовляв "яка різниця, хто якою мовою говорити".

"Яка різниця, хто на якій (мові - УНІАН) говорити. Головне, щоб не було протистояння в душі та серці… Якщо я народився в 1979-му році, що мені зробити?", – заявив чоловік.

Під час суперечки відвідувач також заявив, що Одеса та Харків нібито "російські регіони". На здивування працівника кафе чоловік відповів російською мовою: "А які? Там всі російською мовою говорять".

Останні мовні скандали в Україні

На жаль, під час війни мовні скандали в Україні не припиняються. 10 квітня стало відомо, що в Одесі розгорівся мовний скандал через російську пісню в магазині. Дівчина попросила адміністрцію вимкнути російську музику, оскільки в країні війна. У свою чергу жінка заявила, що завжди слухає російську музику, тому вимикати її на прохання відвідувачки не буде, адже магазин вважає своєю власністю, а не громадським місцем.

Перед цим схожий інцидент стався у Броварах. У магазині відмовилися обслуговувати клієнтку українською мовою. Своє небажання співробітники мотивували тим, що вони російськомовні.

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