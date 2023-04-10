Інцидент стався у торговому залі магазину, коли одна з відвідувачок попросила не порушувати закон та вимкнути російські треки.

В Одесі розгорівся мовний скандал через трек російського виконавця у торговому залі магазину.

Одна з відвідувачок магазину записала інцидент на відео. На кадрах видно, як дівчина підходить до власниці магазину та просить вимкнути російську музику, оскільки в країні війна.

Однак відповідь жінки "вбила". Вона заявила, що завжди слухає російську музику, тому вимикати її на прохання відвідувачки не буде, адже магазин вважає своєю власністю, а не громадським місцем.

Відео дня

"Чому я повинна вимикати? І що, вам нема до чого докопатися? Що зациклюватися тепер на війні? Я розумію, що в нас війна у країні", - відповіла жінка, додавши, що все одно буде слухати російську музику, як завжди.

Після цього жінка зрозуміла, що її знімають, тому миттю поспішила піти геть.

Останні мовні скандали

З початку повномасштабного вторгнення питання російської мови для багатьох людей стало принциповим та важливим. Однак деякі українці вперто роблять вигляд, що не розуміють цього.

Нещодавно в Ірпені розгорівся мовний скандал в епіцентрі з викладачкою філософії. Вона відмовилась проводити пари українською і заявила, що усі охочі опановувати предмет українською мовою можуть зробити це самостійно.

Крім того, кілька тижнів тому в Одесі відвідувачку відмовилися обслуговувати українською мовою і попросили піти.

У Києві викладачку ДТЕУ звільнили після скандалу - жінка почала запитувати студентів, чому вони не фронті, коли ті попросили її перейти на українську мову.

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