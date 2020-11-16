Роботи над пам’ятником тривали півроку / фото Володимир Федоренко

У Житомирській області каменярі завершили виготовлення пам’ятника астронавту, народному депутату України IV скликання Леоніду Каденюку.

Читайте такожВ Україні відбувся загальнонаціональний Тиждень пам’яті Героя України, космонавта Леоніда Каденюка (фото, відео)Про це у коментарі кореспонденту УНІАН розповів перший заступник голови Житомирської облдержадміністрації Володимир Федоренко, який їздив подивитися на останні штрихи кропіткої роботи коростишівських каменярів.

«Пам'ятник Леоніду Каденюку сьогодні почнуть монтувати на Байковому кладовищі у Києві. Його виготовили цілком із Покостівського граніту Житомирщини», - зазначив Володимир Федоренко.

За його словами, роботи над пам’ятником тривали півроку.

«Автором пам’ятника є Анатолій Гайдамака. Скульптор - Володимир Шолудько. Роботи тривали пів року. Наскільки мені відомо, ініціаторами виготовлення пам’ятника стали Міністерство культури України, волонтери та приватні особи. Офіційне відкриття - 19 листопада», - розповів перший заступник голови Житомирської ОДА.

Інформацією, скільки затрачено коштів на виготовлення пам’ятника, чиновник не володіє.

фото Володимир Федоренко
фото Володимир Федоренко

Нагадаємо, 31 січня 2018 року Леонід Каденюк раптово помер під час прогулянки в парку «Царське село».

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Автор: Марина Чорноштан