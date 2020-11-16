Пам'ятник першому космонавту незалежної України встановлять на Байковому кладовищі.

У Житомирській області каменярі завершили виготовлення пам’ятника астронавту, народному депутату України IV скликання Леоніду Каденюку.

Читайте такожВ Україні відбувся загальнонаціональний Тиждень пам’яті Героя України, космонавта Леоніда Каденюка (фото, відео)Про це у коментарі кореспонденту УНІАН розповів перший заступник голови Житомирської облдержадміністрації Володимир Федоренко, який їздив подивитися на останні штрихи кропіткої роботи коростишівських каменярів.

«Пам'ятник Леоніду Каденюку сьогодні почнуть монтувати на Байковому кладовищі у Києві. Його виготовили цілком із Покостівського граніту Житомирщини», - зазначив Володимир Федоренко.

За його словами, роботи над пам’ятником тривали півроку.

«Автором пам’ятника є Анатолій Гайдамака. Скульптор - Володимир Шолудько. Роботи тривали пів року. Наскільки мені відомо, ініціаторами виготовлення пам’ятника стали Міністерство культури України, волонтери та приватні особи. Офіційне відкриття - 19 листопада», - розповів перший заступник голови Житомирської ОДА.

Інформацією, скільки затрачено коштів на виготовлення пам’ятника, чиновник не володіє.

Нагадаємо, 31 січня 2018 року Леонід Каденюк раптово помер під час прогулянки в парку «Царське село».

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Автор: Марина Чорноштан