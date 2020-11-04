Міністерство освіти і науки не надавало жодних офіційних листів-рекомендацій з питання встановлення у поточному навчальному році зимових канікул в період новорічних свят і у лютому.

Міністерство освіти і науки України повідомляє, що інформація деяких ЗМІ про встановлення у 2020/2021 навчальному році зимових канікул в період із 28 грудня 2020 року по 10 січня 2021 року та з 15 до 21 лютого 2021 року є неправдивою.

Як повідомляє прес-служба МОН, міністерство не надавало жодних офіційних листів-рекомендацій щодо цього питання.

Читайте такожОсвіта на карантині: як навчатимуться школярі в різних зонах після канікул (відео)

«Освітній процес у закладах освіти організовується відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», інших актів законодавства, освітньої програми (освітніх програм) закладу освіти та спрямовується на виявлення та розвиток здібностей та обдарувань особистості, її індивідуальних здібностей, досягнення результатів навчання, прогресу в розвитку, зокрема формування і застосування відповідних компетентностей, визначених державними стандартами», - сказано у повідомленні.

Отже, керівники закладів освіти мають право самостійно організовувати освітній процес та визначати дати канікул. А в період карантину через COVID-19 в Україні для безпеки учнів та працівників шкіл канікулярний період може бути скоригований відповідно до епідеміологічної ситуації, пояснили у МОН.

Традиційно навчання в Україні здійснюється в межах навчального року, що розпочинається у День знань – 1 вересня, триває щонайменше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Якщо 1 вересня припадає на вихідний день, навчальний рік розпочинається в перший за ним робочий день, а тривалість канікул, не враховуючи літніх, не повинна перевищувати 30 днів, додали у прес-службі міністерства.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Токарєва