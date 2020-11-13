У МОН зазначили, що діяльність закладів вищої та фахової передвищої освіти, відповідно до законодавства, організовано на принципах автономії та самоврядування.

Міністерства освіти і науки рекомендує із 16 листопада проводити навчання в закладах вищої та фахової передвищої освіти за змішаною формою.

Читайте такожУ Міносвіти роз'яснили, як працюватимуть заклади освіти за умов карантину вихідного дняПро це йдеться в листі відомства до керівників закладів вищої та професійної освіти.

«Із 16 листопада навчання в закладах вищої та фахової передвищої освіти рекомендується проводити за змішаною формою з внесенням відповідних змін до графіка освітнього процесу та розкладу занять, враховуючи епідемічну ситуацію в кожному конкретному регіоні та закладі освіти», - йдеться в листі.

Також зазначається, що керівникам закладів освіти варто враховувати рішення Кабінету міністрів, ухвалене 11 листопада, згідно з яким забороняється відвідування закладів освіти здобувачами освіти групами більш ніж 20 осіб, крім закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти.

У листі зазначається, що діяльність закладів вищої та фахової передвищої освіти, відповідно до законодавства, організовано на принципах автономії та самоврядування. «Зважаючи на це, ухвалення рішення щодо організації освітнього процесу під час дії карантинних обмежень, в тому числі про запровадження режиму дистанційного навчання, належить до компетенції колегіального органу управління закладу вищої та фахової передвищої освіти», - наголосили в МОН.

Водночас рішення щодо навчання за дистанційною або змішаною формами, запровадження гнучкого режиму робочого часу і дистанційної роботи працівників в умовах продовження карантину, перебування осіб в гуртожитках закладів освіти та порядку їх відвідування має ухвалюватися з обов’язковим урахуванням вимог урядових рішень щодо посилених протиепідемічних заходів та рекомендацій, які були надані міністерством у листі від 12 жовтня 2020 року № 1/9-576 «Щодо тимчасового переходу на дистанційне навчання».

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Автор: Юлія Янкевич