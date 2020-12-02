Пенсія - не вирок, а лише початок нового життя. Це доводить своїм прикладом киянка Тетяна Силенко, яка в свої 61 є активною геймершою і постійно бере участь в кіберзмаганнях.
Читайте такожЖитель Черкас змайстрував авто з деталей генератора, вогнегасника та "Жигулів" (відео)Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Ще півтора роки тому жінка не знала нічого про комп'ютерні ігри, поки одного разу не почула про набір в команду геймерів Аgeless shooters.
Перша в Україні команда геймерів з пенсіонерів навчалася протягом декількох місяців. Незабаром вони провели гру зі шведською командою і перемогли їх з рахунком 16:1.
За словами Тетяни, найбільше їй подобається Автомат Калашникова і гвинтівка з прицілом ПУ.
Вона радить іншим пенсіонерам вставати з дивана і дивитися, скільки в світі є цікавого.
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