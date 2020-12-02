Ще півтора роки тому жінка не знала нічого про комп'ютерні ігри.

Пенсія - не вирок, а лише початок нового життя. Це доводить своїм прикладом киянка Тетяна Силенко, яка в свої 61 є активною геймершою і постійно бере участь в кіберзмаганнях.

Читайте такожЖитель Черкас змайстрував авто з деталей генератора, вогнегасника та "Жигулів" (відео)Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Ще півтора роки тому жінка не знала нічого про комп'ютерні ігри, поки одного разу не почула про набір в команду геймерів Аgeless shooters.

Перша в Україні команда геймерів з пенсіонерів навчалася протягом декількох місяців. Незабаром вони провели гру зі шведською командою і перемогли їх з рахунком 16:1.

За словами Тетяни, найбільше їй подобається Автомат Калашникова і гвинтівка з прицілом ПУ.

Вона радить іншим пенсіонерам вставати з дивана і дивитися, скільки в світі є цікавого.

Вам може бути цікаво

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН