Рух ускладнено на основних дорогах і мостах.

Станом на 8 ранку 21 квітня на дорогах Києва рух ускладнено.

За даними сервісу Google Maps, Затори тягнуться Дарницьким, Північним, Південним мостами, Броварським проспектом, мостом Патона.

Читайте такожУ Києві влаштували облаву на ресторани, які працюють під час локдауну (фото)Крім того, на Лівому березі складно проїхати проспектами Романа Шухевича, Соборності, Миколи Бажана, Визволителів, бульваром Перова, вулицями Генерала Жмаченка, Оноре де Бальзака, Братиславською, Миропільською, Мілютенка, Кіото, Попудренка, Дарницьким шосе.

На Правому березі спостерігаються затори, зокрема, на проспектах Перемоги, Любомира Гузара, Леся Курбаса, Валерія Лобановського, Голосіївському, вулицях Стеценка, Вадима Гетьмана, Миколи Голего, Генерала Тупикова, Польовому, Федора Ернста, Народного Ополчення, Семена Скляренка, Набережно-Рибальській, Набережно-Хрещатицькій, на Набережному шосе.

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Автор: Катерина Комолова