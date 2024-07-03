Усі чоловіки, що супроводжували сиріт до Німеччини, не повернулись в Україну, зазначив омбудсмен Лубінець.

Офіс омбудсмена України виявив, що посадовці київських соціальних центрів у березні 2022 року відправили своїх родичів супроводжувати дітей-сиріт за кордон, аби ті уникли мобілізації.

Про це розповів омбудсман Дмитро Лубінець. За його словами, у березні 2022, коли тривали бойові дії поблизу Києва, 68 вихованців Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 міста Києва у супроводі 20 осіб евакуювали до міста Вупперталь у Німеччині.

Як встановили представники офісу Омбудсмана, серед супроводжуючих осіб були люди, які не мають стосунку до цієї сфери, й лише за день до цього стали працівниками закладів, а деякі зовсім ніколи не були працевлаштовані.

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Найцікавіше - серед цих людей – близький родич керівника Служби у справах дітей та сім’ї міста Києва і близький родич керівника Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 міста Києва. Серед супроводжуючих також значаться ще 4 особи, підстави для виїзду яких потребують додаткового вивчення.

Всі з супроводжуючих чоловіків звільнилися з посад після того, як опинилися за межами держави і жоден з них наразі не працює у цих органах. Щобільше, вони не повернулися до України.

Омбудсмен направив відповідні листи до Офісу Генпрокурора, Нацполу, Мінсоцполітики, Нацсоцсервісної служби, КМДА, де зазначив усі виявлені факти.

Як перетнути кордон законно

Виїзд чоловіків за кордон можливий тільки при дотриманні низки правил - відомо, що ті, кого стосується мобілізація, і ті, хто згідно із законом є військовозобов'язаним, не можуть просто так встати і виїхати з України. УНІАН з'ясував, що робити тим, кому вже виповнилося 60 років.

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