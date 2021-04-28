Чиновники стверджують, що зв'язку з вакциною немає - мова, за їхніми даними, йде про випадковий збіг обставин.

У КМДА прокоментували інцидент з різким погіршенням здоров'я 53-річної мешканки столиці, яке почалося після вакцинації від коронавірусу.

У департаменті охорони здоров'я КМДА сайту "Сьогодні" повідомили, що профільна комісія відомства не знайшла зв'язку паралізації пацієнтки з щепленням. Медики кажуть, що раніше у неї були проблеми з суглобами.

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"У жінки є проблеми з суглобами, їй їх давно встановили штучні. Ми розглянули цей випадок на засіданні комісії Департаменту охорони здоров'я КМДА. Висновок - це випадковий збіг обставин. Не може імунна реакція загостритися за один день. Для цього необхідно як мінімум три тижні. У жінки хороші аналізи, єдина проблема - це ноги, але з ними у неї проблеми тривалий час", – розповів Василь Животенюк, начальник відділу медико-санітарної допомоги Департаменту охорони здоров'я КМДА.

За його словами, всі висновки комісії Департаменту відправлені до експертного центру МОЗ - там повинні вивчити всі документи і прийняти остаточне рішення.

Що цьому передувало:

Місяць тому в Києві 53-річну жінку паралізувало на третій день після щеплення препаратом CoviShield, її госпіталізували.

Лікарі діагностували у жінки мієліт - запалення спинного мозку. Відомо, що це захворювання провокує інфекція, проте ні в крові, ні в лімфі інфекцію не знайшли.

Завідувач відділу нейроінфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб Павло Дяченко не виключає зв'язок з вакцинацією, але за умови, що "були виключені інші інфекційні агенти".

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Автор: Юрій Годован