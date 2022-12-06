На "грамоті" можна побачити підпис Головнокомандувача.

Мер Києва Віталій Кличко показав подарунок, який отримав 6 грудня, до Дня Збройних Сил України.

Міський голова опублікував світлину із "грамотою" – з фото Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного та надписом "Заохочувальний погляд командира (начальника)". На "грамоті" можна побачити підпис Залужного.

"Приємне заохочення в День Збройних сил України. Наші військові - найкращі і найстійкіші! Допомагаємо, підтримуємо, віримо в ЗСУ!", – підписав фотографію Кличко.

Відео дня

Як пройшов День Збройних Сил України 2022

День Збройних сил України відзначається щорічно 6 грудня і був встановлений постановою ВРУ 1993 року.

Зазвичай у цей день проводяться паради і виставки військової техніки в різних містах. Цьогоріч через повномасштабне вторгнення Росії святкових заходів не проводили.

У День Збройних Сил України президент Володимир Зеленський відвідав з робочою поїздкою Донецьку область, де тривають запеклі бої. Він традиційно зустрів цей день на передовій разом із військовими.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний потужно привітав українських воїнів зі святом відеозверненням, у якому висловив віру в кожного українського захисника і в нашу перемогу.

Вас також можуть зацікавити новини: