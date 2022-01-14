Кулінар зазначив, що стару систему харчування дітей в садках неможливо раптово зруйнувати. Вона потребує поступових змін.

Стару систему харчування у дитячих садках не можна знищити раптово, оскільки у країни немає на це ні ресурсу, ні досвіду, ні підтримки. Тому доводиться все робити поступово.

Про це заявив розробник нового харчування в українських школах, кулінар та ресторатор Євген Клопотенко у Інстаграм. Він зазначив, що для подолання застарілої схеми харчування дітей у садках розробив чотири кроки.

1. Будемо навчати кухарів

2. Будемо навчати людей, які на місцях складають меню, як правильно читати норми.

3. Будемо навчати українців критично мислити та адекватно висловлювати свої думки (це жарт).

4. Будемо розповідати про основи здорового харчування.

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Він зазначив, що тема харчування у дитсадках є болючою для багатьох, тому закликав українців не мовчати, а ділитися думками на цю тему.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2022 року у школах України почали готувати для школярів за новим меню. Проте не всім дітям подобаються незвичні страви. Розробник нового харчування в українських школах Євген Клопотенко пояснив причини цього та дав кілька порад батькам, як діяти.

Клопотенко нагадав, що згідно з новими правилами, у раціоні шкільного харчування має бути менше хліба, солі та цукру і більше овочів, фруктів та м'яса.