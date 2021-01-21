У жовтні 2020 року Дарницький райсуд Києва зобов’язав видалити з книги Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса" згадки про голову політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука, який був адвокатом поета.

Київський апеляційний суд розпочав розгляд апеляційної скарги на заборону розповсюджувати книгу Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса".

Читайте такожТираж книги про Стуса випустили з рішенням суду про її заборону на форзаціЯк передає кореспондент УНІАН, апеляцію розглядає колегія у складі суддів Костянтина Приходька, Таміли Писаної та Сергія Журби.

Якщо суд не задовольнить скаргу, видавництву Vivat доведеться видалити з книги ряд фраз про голову політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука, який був адвокатом Стуса.

Книга про справу Стуса: деталі

19 жовтня 2020 року Дарницький райсуд Києва зобов’язав видалити з книги Кіпіані "Справа Василя Стуса" згадки про голову політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Медведчука, який був адвокатом поета, і заборонив поширення накладу книги без дозволу Медведчука.

Згідно з рішенням судді Дарницького райсуду Марини Заставенко, з книги мають бути видалені такі фрази:

«...чи була можливість у Стуса обрати «менше зло». Проте є фактом, що наданого, підтримуваного держбезпекою адвоката звали Віктор Медведчук»;

«...Медведчук на суді визнав, що всі «злочини»», нібито вчинені його підзахисним, «заслуговують на покарання»;

«...він (мається на увазі Медведчук) фактично підтримав звинувачення. Навіщо прокурори, коли є такі безвідмовні адвокати?»;

«...розпинав поета (мається на увазі Стус) - призначений державою адвокат Медведчук»»;

«...шістка комуністичної системи Медведчук…»;

«Злочин перед поетом юрист Медведчук здійснив ще й тим, що не повідомив родині про початок розгляду справи… Боявся КГБ чи просто завжди був циніком та аморальним типом?»

До видалення цих фраз книгу заборонили розповсюджувати видавництву Vivat та автору Кіпіані.

Після винесення цього судового рішення попит на книгу різко зріс. У зв’язку з цим видавництво Vivat замовило друк додаткового накладу книги у 15 тис. примірників.

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Автор: Антоніна Доломанжи