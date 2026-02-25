Зеленський підтвердив проведення переговорів між Україною та США: про що говоритимуть

Разом з Умєровим від України поїде також міністр економіки Олексій Соболев.

Президент Володимир Зеленський підтвердив інформацію про те, що Україна проведе двосторонню зустріч з представниками США.

Як він зазначив у розмові з журналістами, Україну на цій зустрічі представлятиме Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров, а також міністр економіки Олексій Соболев.

"Це буде двостороння зустріч з американською стороною. Перше питання - це Prosperity Package. Це пакет відновлення України, будуть проговорювати деталі. Друге питання - будуть готуватися до тристоронньої зустрічі, яка буде вже з Росією. І вона буде, на наш погляд, на початку березня. І третє - це завдання, яке я поставив Умєрову, він буде обговорювати деталі обміну. Дуже сподіваємося на позитив на цьому гуманітарному треку", - сказав Зеленський.

Мирні переговори: важливі новини

Раніше низка західних ЗМІ повідомила, що Трамп хоче завершити війну в Україні до Дня Незалежності США, який відбудеться 4 липня. Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що для нього ця інформація є невідомою. Водночас він зауважив, що Україна підтримує швидке закінчення війни.

Тим часом The Guardian відзначає, що Кремль опиниться перед неминучим вибором заради війни. Зазначається, що Росія, попри проблеми в економіці, здатна продовжувати війну проти України протягом усього 2026 року. Водночас, як зазначають експерти, у РФ падають показники набору контрактників до армії.

На думку аналітиків, це може поставити Кремль перед вибором - або знижувати темп наступу, або оголошувати другу хвилю примусової мобілізації, ризикуючи соціальними протестами.

