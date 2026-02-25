Білл Гейтс вибачився за звʼязки з Епштейном і зізнався у романах з двома росіянками, - WSJ

Гейтс вибачився перед фондом за зв’язки з Епштейном, зазначиливши, що у нього були романи, але не з жертвами фінансиста.

Засновник Microsoft, мільярдер Білл Гейтс, вибачився перед співробітниками свого фонду через зв’язок із засудженим за сексуальні злочини фінансистом Джеффрі Епштейном. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Гейтс визнав, що мав позашлюбні романи з двома "російськими жінками", про які згодом стало відомо Епштейну, проте вони не були жертвами фінансиста.

"У мене справді були романи, один – з росіянкою, гравцем у бридж, з якою я познайомився на турнірі, і один із росіянкою, що була фізиком-ядерником. З нею я познайомився по роботі", – розповів мільярдер.

Відео дня

Він наголосив, що "не робив нічого протизаконного".

Спілкування з Епштейном

Гейтс почав спілкуватися з Епштейном у 2011 році – після того, як фінансист визнав провину у справі про залучення неповнолітньої до проституції. Мільярдер зізнався, що знав про проблеми Епштейна, але не перевіряв його біографію і продовжував контакти навіть після того, як його дружина Мелінда Гейтс виступила проти спілкування у 2013 році.

Він літав із Епштейном приватним літаком і проводив з ним час у Німеччині, Франції, Нью-Йорку та Вашингтоні, але "ніколи не залишався на ніч і не відвідував острів Епштейна". Востаннє вони бачилися у 2014 році, а подальші електронні листи від фінансиста залишалися без відповіді.

Файли Епштейна - останні новини

У нових файлах Епштейна містяться листи, ймовірно, складені фінансистом, з твердженнями, що Гейтс нібито заразився венеричною хворобою від "російських дівчат" та намагався приховати інфекцію від дружини. Представники Гейтса назвали ці заяви абсолютно абсурдними та повністю неправдивими.

Ексдружина Гейтса, Мелінда, на тлі цих новин відповіла, чи змогла вона пробачити свого колишнього чоловіка. Жінка відповіла, що вважає себе людиною, здатною до прощення, однак цей процес потребує часу і його не можна прискорити. Жінка також зізналася, що нові публікації, пов’язані з Епштейном, викликали в неї неймовірний сум і повернули спогади про дуже болісні моменти шлюбу. Водночас вона підкреслила, що вже залишила це в минулому.

Вас також можуть зацікавити новини: