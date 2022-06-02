Гримчака викрили на багатомільйонному хабарі.

Колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака засудили до 10 років позбавлення волі за звинуваченням у хабарництві.

Про це повідомила прес-служба СБУ.

"Колишній заступник міністра, якого СБУ викрила на багатомільйонному хабарі, проведе 10 років за ґратами... Він визнаний винним у вимаганні та одержанні багатомільйонного хабара", - йдеться у повідомленні СБУ.

Рішенням суду зловмисника визнано винним за такими статтями Кримінального кодексу: ч. 4 ст. 190 ("шахрайство"); ч. 4, 5 ст. 369 ("підбурювання до закінченого замаху на надання неправомірної вигоди службовим особам, що займають відповідальне та особливо відповідальне становище").

Вирок суду набрав чинності.

Співрозмовник Української правди в САП підтвердив, що мова йде про Гримчака.

Справа Гримчака

Екс-посадовця та його помічника співробітники СБУ затримали у серпні 2019 року під час одержання частини коштів на суму $480 тис.

Було задокументовано, що чиновник вимагав $1,1 млн від підприємця за нібито сприяння у прийнятті рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави.

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