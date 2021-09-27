Лікар Комаровський виступив за суворе покарання за обливання людей хімічними речовинами.

За обливання зеленкою потрібно саджати до в'язниці на три роки, оскільки немає принципової різниці між нею і кислотою.

Про це заявив лікар Євген Комаровський, передає "Україна 24".

"Після страшної трагедії з Катею Гандзюк - чи є принципова різниця між кислотою і зеленкою? Ніякої. Будь-яка людина, яка хімічну речовину хлюпнула в обличчя іншій - це реальний замах на життя і здоров'я. Було б дуже правильно, якби ми зрозуміли: є стандартні види злочинів, за які є стандартні покарання. Не може бути ніяких мотивів, які б виправдали спробу що завгодно хлюпнути в обличчя іншій людині. Можливо, юристи обговорять те що називається прецедентним правом", - сказав Комаровський.

На його думку, після облиття зеленкою потрібно ще оцінити наслідки для потерпілого.

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"Будь-яка людина, яка бризнула хімією в обличчя іншій, повинна сісти наступного дня на 3 роки, якщо це закінчилося благополучно, як у випадку з Петром Олексійовичем. Якщо ти тільки забруднив одяг - все одно сядеш на 3 роки. Але якщо це призвело до розладів здоров'я, посидиш 5. Будь-яка людина, яка щось хлюпнула, повинна тут же опинитися в СІЗО, а наступного дня піти на зону на 3 роки. Запевняю, що продажі зеленки різко впадуть. Це не ліки, це зброя пролетаріату в нашій країні. І таких речей багато: як тільки вийшов на вулицю зігувати - відразу на зону... Наводьмо порядок", - сказав Комаровський.

Чим небезпечне обливання "зеленкою"

Зеленка містить спирт, погано відмивається зі шкіри і її часто використовують проти політичних або інших опонентів, вважаючи обливання цим препаратом людини безневинною витівкою. Однак, "зеленка" небезпечна для слизових, зокрема очей – може викликати опіки й пошкодити зір, аж до сліпоти.

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Автор: Олександр Топчій