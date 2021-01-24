У його валізах були речі під назвою таких брендів як "Louis Vuitton", "Prada", "Moncler" та "Pierre Cardin".

В аеропорту "Бориспіль" правоохоронці затримали іноземця з 200 кг брендового одягу без декларування.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Державної прикордонної служби України.

Читайте такожАрсенал ножів та сокири знайшли на Львівщині у посилці з США (фото, відео)

Зазначається, що інформацію щодо можливого правопорушника надали співробітники оперативно-розшукового відділу Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ". Спробі ввезення в Україну великої кількості брендових речей завадили в пункті пропуску "Бориспіль" прикордонники, співробітники Служби безпеки України та митниці.

"Учора ввечері під час оформлення пасажирів авіарейсу з Туреччини правоохоронці вивели із загального потоку громадянина Азербайджану. Під час огляду його валіз виявили понад 200 кг товарів відомих торгових марок без відповідного декларування. Найімовірніше, іноземець сподівався на вдачу та думав, що перевірці він не підлягатиме", - розповіли прикордонники.

Так, ретельно напаковані у валізах куртки, штани, сумки, постільна білизна та ще багато інших речей під назвою таких брендів як "Louis Vuitton", "Prada", "Moncler" та "Pierre Cardin" - вилучені встановленим порядком.

На порушника складено матеріали про порушення митних правил.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Таня Поляковська